FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FORW.PHARMA ADR/14 NEW 1FPB US34986J2042
AB/FROM ONWARDS 07.12.2022
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FORW.PHARMA ADR/14 NEW 1FPB US34986J2042
AB/FROM ONWARDS 07.12.2022
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