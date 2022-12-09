DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SCALABLE BITCOIN (DELIV.) 8S5A DE000SCLB1B5 BAW/UFN
SCALABLE ETHEREUM (DEL.) 8S5C DE000SCLB1E9 BAW/UFN
SCALABLE BITCOIN 8S5B DE000SCLB2B3 BAW/UFN
SCALABLE ETHEREUM 8S5D DE000SCLB2E7 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SCALABLE BITCOIN (DELIV.) 8S5A DE000SCLB1B5 BAW/UFN
SCALABLE ETHEREUM (DEL.) 8S5C DE000SCLB1E9 BAW/UFN
SCALABLE BITCOIN 8S5B DE000SCLB2B3 BAW/UFN
SCALABLE ETHEREUM 8S5D DE000SCLB2E7 BAW/UFN
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