Anzeige
Mehr »
Login
Samstag, 17.12.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 678 internationalen Medien
Bomben-News! Kompetitoren eliminiert und den Elitekunden klargemacht!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ACBH ISIN: US68235C1071 Ticker-Symbol: 7OC 
Frankfurt
16.12.22
08:10 Uhr
0,350 Euro
-0,022
-5,91 %
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
1-Jahres-Chart
ONCOCYTE CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ONCOCYTE CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3760,39815.12.
0,3120,34216.12.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ONCOCYTE
ONCOCYTE CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ONCOCYTE CORPORATION0,350-5,91 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.