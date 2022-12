Ningbo, China (ots/PRNewswire) -Rose Energy Co., Ltd., ein weltweit führender Hersteller von leistungsstarken Photovoltaik-Produkten, hat vor kurzem die BIS-Zertifizierung für seine TITAN-132-Serie von ultraleistungsstarken Photovoltaik-Modulen erhalten, mit der Möglichkeit für Endverbraucher, ihre Stromgestehungskosten erheblich zu senken.BIS ist die nationale standardsetzende Behörde Indiens, die gemäß dem BIS Act 2016 für die harmonische Entwicklung der Standardisierung, Kennzeichnung und Qualitätszertifizierung von Waren gegründet wurde. Die vom Bureau of Indian Standards (BIS) ausgestellte BIS-Zertifizierung gewährleistet die Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Produkte gemäß den indischen Standards (IS).Aufbauend auf seiner frühen Führungsrolle beim Erhalt der BIS-Zertifizierung im Jahr 2018 hat Rise Energy Lösungen für lokale unabhängige Stromerzeuger, Entwickler, EPC-Unternehmen und Investoren bereitgestellt. Die Hinzufügung der TITAN-132-Serie zum BIS-Portfolio schafft weiteres Potenzial und Durchdringung für Photovoltaik auf dem indischen Markt.B. Veerraju Chaudary, Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) von Risen Energy, kommentierte die Leistung wie folgt: "Risen Energy engagiert sich für Forschung, Entwicklung und Massenproduktion von hocheffizienten Photovoltaik-Modulen. Der Erhalt der BIS-Zertifizierung für seine extrem leistungsstarken einseitigen und zweiseitigen Photovoltaik-Module der TITAN-132-Serie ist ein wichtiger Meilenstein für uns, und wir freuen uns darauf, Kunden in Indien leistungsstarke Produkte und erstklassige Dienstleistungen zu bieten sowie die Entwicklung und Anwendung erneuerbarer Energien im Land weiter zu fördern."Risen Energy konzentriert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten darauf, die Welt mit qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Photovoltaik-Modulen zu versorgen. Die Produkte der Titan-Serie, die mehr Energie erzeugen und einen höheren Wirkungsgrad haben, konnten seit ihrer Einführung weltweit eine starke Markenbekanntheit erlangen. Die Einführung von bahnbrechenden Technologien wie Multi-Grid, zerstörungsfreies Sektionieren, Halbzellenmodule und hochdichte Verkapselung usw. ermöglicht es der TITAN-132-Serie, Spitzenleistungen zu erzielen und gleichzeitig die Systemausgleichskosten in der heutigen finanziell schwierigen Umgebung zu reduzieren. Hohe Leistung mit einer Leistungsabdeckung von bis zu 670 Wp macht die TITAN-Serie in jeder Hinsicht zu einem Spitzenprodukt. Darüber hinaus kann das diversifizierte und flexible Design der TITAN-Serie für Lösungen in verschiedenen industriellen, kommerziellen und Versorgungsprojekten angepasst werden.Informationen zu Risen EnergyRisen Energy ist ein führender, global tätiger Tier1-Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten und Anbieter von Gesamtlösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und seit 2010 börsennotierte Unternehmen sorgt für die Wertschöpfung seiner weltweiten Kunden und hat in mehr als 50 Ländern einen beachtlichen Marktanteil erlangt. Technisch-kommerzielle Innovation, untermauert durch höchste Qualität und Kundenservice, bilden die Grundlage für die Gesamtlösungen von Risen Energy im Bereich der Photovoltaik, die zu den leistungsfähigsten und kosteneffizientesten der Branche gehören. Mit unserer lokalen Marktpräsenz und unserer starken finanziellen Bonität sind wir entschlossen und in der Lage, strategische, für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, um gemeinsam vom steigenden Wert der grünen Energie zu profitieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.risenenergy.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/risen-energy-erweitert-sein-bis-portfolio-301705247.htmlPressekontakt:Tina Feng,tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057753/100900340