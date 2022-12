The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.12.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2022



ISIN Name

CA18066C1068 CLARITY GOLD CORP.

CA4283043079 HEXO CORP.

FR0013063385 BPCE S.A. 15/27 FLR MTN

GB00BRWR3752 VICTORIA OIL+GAS LS -,005

US11778X1046 BTRS HOLDINGS DL-,0001

US2214132068 COSMOS HLDGS NEW DL-,01

US6301041074 NANTHEALTH INC. DL-,0001

US7091028008 PENNSY.REIT SBI NEW DL 1

US8263321080 SIERRA LAKE ACQ. DL-,0001

