Die Zinsen steigen weiter, Energie in Deutschland bleibt enorm teuer und nach ein paar kalten Tagen wird mancherorts schon Panik vor leeren Gasspeichern geschürt. Das ist eine alles andere als gesunde Kombination für die BASF-Aktie, welche dieser Tage mal wieder schwer unter Druck gerät.Die vielen Sorgen lassen nicht nur einige Analysten wie jene der UBS den Daumen senken. Auch die Anleger verabschieden sich vermehrt von der Aktie der BASF (DE000BASF111). So ging es gestern um runde drei Prozent mit dem Titel in die Tiefe, der sich damit bis auf 45,82 Euro ...

