Es ist bei Investoren manchmal sehr beliebt: das Rebalancing des Portfolios. Wenn eine Aktie stark gestiegen ist, nehmen wir ein bisschen was vom Kuchen mit. Fällt eine Aktie etwas, kaufen wir nach, um das Gleichgewicht im Depot wiederherzustellen. In der Theorie mag das clever klingen. Wir reduzieren die Abhängigkeit von einzelnen Aktien. Zudem stellen wir ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis sicher, bei dem jede Beteiligung ein in etwa gleich großes Gewicht hat. Wer konsequent über das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...