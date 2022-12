Taipei (ots/PRNewswire) -TAIPEI, 18. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CoolBitX, Hersteller der preisgekrönten CoolWallet-Hardware-Wallet, hat CoolWallet HOT auf den Markt gebracht: ein neues Software-Wallet-Modul in seiner CoolWallet-App, das es allen Krypto-Nutzern ermöglicht, ihre Krypto-Vermögenswerte vertrauensvoll selbst zu verwahren.Die neue CoolWallet HOT-Integration bietet der CoolWallet-App eine vielseitige Plattform, um leistungsstarke Web3-Funktionen schneller zu integrieren und hilft, die branchenweite Bewegung hin zur Krypto-Selbstverwahrung unter neuen Mainstream-Nutzern zu unterstützen, die Cold Storage noch nicht verwenden.Nutzer der CoolWallet App können mit einfachem Tippen auf den Bildschirm zwischen CoolWallet HOT und CoolWallet COLD, dem Hardware-Wallet-Modul, das unverändert und vollständig isoliert bleibt, wechseln.Frühe CoolWallet HOT-Benutzer, die den In-App-Staking- oder Exchange-Service ausprobieren, erhalten einen exklusiven NFT, der einen 20 %igen Rabatt auf eine CoolWallet-Hardware-Wallet ermöglicht. Frühe Unterstützer qualifizieren sich auch für künftige CoolWallet Token-Airdrops.CoolWallet HOT zielt auf die Sicherheit von Web3 WalletDie Akzeptanz von Web3 hat sich trotz der Betrügereien und Zusammenbrüche zentraler Krypto-Verwahrer wie FTX während des Krypto-Winters 2022 beschleunigt. Vor diesem Hintergrund hat CoolBitX beschlossen, eine sicherere Option für alle Krypto-Nutzer einzuführen, die ihre Gelder über die CoolWallet-App selbst verwahren wollen.Das Hot-Wallet-Modul ist nur in der CoolWallet-App verfügbar, die nun zu einem spannenden, vollwertigen Web3-Hub wird. CoolWallet Pro- und S-Benutzer haben weiterhin die gleiche Benutzererfahrung, können aber jetzt Geld in ihre Hot Wallet verschieben, um schneller auf neue Funktionen und Münzunterstützung zuzugreifen.Cool Wallet-App: Was gibt es Neues?- Verbesserte Münzunterstützung: Benutzer können mehr unterstützte Mainnet-Kryptos und benutzerdefinierte Token ihrer Ökosysteme nutzen.- Verbesserte Marktplatz-Funktionen: Nutzer können von Integrationen mit WalletConnect, OpenSea, Exchanges und mehr profitieren.- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit: Die brandneue und intuitive Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass die Benutzer alle benötigten Informationen auf einen Blick finden.Zum Start wird CoolWallet HOT EVM-kompatible Ketten, WalletConnect und OpenSea unterstützen, wobei in der Folgezeit regelmäßig neue Funktionen integriert werden.Laden Sie die offizielle CoolWallet App von Google Play und Apple App Store (https://onelink.to/np8tpp) herunter.Informationen zu CoolBitXCoolBitX setzt sich seit 2014 für die Massenakzeptanz von Kryptowährungen durch eine überlegene, nicht-pfändbare Wallet-Technologie ein. Die 2016 eingeführte CoolWallet-Hardware-Wallet-Reihe bietet als erste der Branche einen tragbaren Cold Storage für den Einzelhandel, mit dem die Nutzer überall vertrauensvoll Transaktionen durchführen können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1969233/CoolWallet_App_announces_CoolWallet_HOT_wallet_novice_crypto_users_self_custody.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/coolwallet-app-startet-web3-hot-wallet-um-anfangern-zu-helfen-kryptowahrungen-sicher-selbst-zu-verwahren-301704971.htmlPressekontakt:info@coolbitx.comOriginal-Content von: CoolBitX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093560/100900359