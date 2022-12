STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu hohe Spendenbereitschaft der Bundesbürger:

"Großherzig trotz vieler Krisen - Trotz Inflation und einem wahren Potpourri von Krisen ist die Spendenbereitschaft der Menschen in Deutschland offenbar ungebrochen. Sie bewegt sich auf Rekordniveau. Der Krieg in der Ukraine und die durch ihn erzwungene Massenflucht, vor allem von Frauen und Kindern, haben die Hilfsbereitschaft enorm beflügelt. Das Spendenaufkommen für Flüchtlinge wuchs 2022 auf mehr als das Dreifache der Vorjahre - ein Ausweis von Solidarität und einer besonderen Verbundenheit der Menschen in Deutschland mit den Kriegsopfern aus der europäischen Nachbarschaft."/al/DP/he