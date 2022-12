DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 19. Dezember

=== *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober 09:00 EU/Treffen der Energieminister *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 87,4 zuvor: 86,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 93,0 zuvor: 93,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 82,0 zuvor: 80,0 *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Survey of Monetary Analysts *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:00 DE/Uniper SE, ao HV 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Dezember -DE/Krisengespräch im Verteidigungsministerium zu Puma-Ausfällen, Berlin - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Porsche AG + HERAUSNAHME - Puma MDAX + NEUAUFNAHME - Puma - Verbio + HERAUSNAHME - Deutsche Wohnen - Varta SDAX + NEUAUFNAHME - Adva Optical Networking - Deutsche Wohnen - Elmos Semiconductor - Varta + HERAUSNAHME - About You Holding - Instone Real Estate Group - Medios - Verbio STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Cembra Money Bank - Energean - Porsche AG - Subsea 7 - Verallia - Viscofan + HERAUSNAHME - Adevinta - Bridgepoint Group - Darktrace - Proximus - Viaplay Group - Vitrolife ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2022 00:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.