Gewaltige Lithium-Lagerstätte: AVZ Minerals: Die Handelsaussetzung wird erneut verlängert

Anzeige / Werbung

Nur Pegmatit Roche Dure bildet schon die derzeit weltweit größte Lithiumlagerstätte im Festgestein. Eine beeindruckende Machbarkeitsstudie liegt vor. Bisher: Lithiumressourcen/-reserven von +400 Mt. bzw +130 Mt. Li2O.



Erneut hat AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2) die seit Wochen bestehende Aussetzung seiner Aktie von Börsenhandel verlängert. Da sich an den Gründen und den rechtlichen Voraussetzungen auch in den vergangenen Wochen nichts entscheidendes geändert hat, hat das Unternehmen beantragt, die Handelsaussetzung bis zum 31. Januar 2023 zu verlängern.

Natürlich bedauert AVZ Minerals die mit der Handelsaussetzung verbundenen negativen Auswirkungen für seine Aktionäre und kann auch deren anhaltende Enttäuschung gut verstehen. Dennoch ist die Handelsaussetzung ein ebenso notwendiger wie sinnvoller Schritt, gerade auch, um die Interessen der Aktionäre zu schützen.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über AVZ Minerals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/avz oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Inhaltlich hat sich an der Position von AVZ Minerals in den vergangenen Wochen nichts geändert. Das Unternehmen steht auch weiterhin im Kontakt mit den zuständigen Behörden der Demokratischen Republik Kongo und bemüht sich darum, die komplexe Materie einer Lösung zuzuführen.



AVZ Minerals hält an seinen Rechtspositionen fest und sieht gute Chancen, diese durchzusetzen

Auch weiterhin hält AVZ Minerals an seinen Eigentumsrechten und den sich aus ihnen ergebenden Ansprüchen fest und sieht sich über seine Beteiligung an der Dathcom Mining SA als 75%iger Eigentümer des Manono-Lithium-Projekts.



Mit dieser Ansicht verbunden ist auch die Rechtsposition, dass der Erwerb der ursprünglichen 25%igen Beteiligung der Cominière am Projekt durch AVZ Minerals durch das eigene Vorkaufsrecht korrekt erfolgt ist und die in den Verträgen bestimmten Zahlungen vollständig und fristgerecht geleistet wurden.



An seinen Eigentumsansprüchen hält AVZ Minerals deshalb vollumfänglich fest und das Unternehmen ist zuversichtlich, dass das von Dathomir und Jin Cheng angestrengte ICC-Schiedsgerichtsverfahren seine Position bestätigen wird. Die Chancen dazu stehen nach Ansicht des AVZ-Minerals-Management jedenfalls gut.









AVZ Minerals sieht sich als Ziel einer feindlichen Kampagne

Insgesamt sieht sich AVZ Minerals als Gegenstand und Ziel einer feindlichen Kampagne von Seiten Dritter. Diese versuchen mit fragwürdigen und irregulären Mitteln, eine Beteiligung am Manono-Lithium-Projekt zu erwerben.



Bestätigt sieht sich AVZ Minerals in dieser Frage durch den Bericht der General Inspectorate of Finance über die Verwaltung von Bergbauvermögen in der Demokratischen Republik Kongo. Er hat an zahlreichen Stellen Unstimmigkeiten und gesetzwidrige Aktionen festgestellt und öffentlich zugänglich gemacht.



AVZ Minerals hat zudem gute Gründe, zu glauben, dass eine orchestrierte Kampagne mit zahlreichen Fehlinformationen von feindlichen Parteien durchgeführt wird. Ihr Ziel ist es, die Glaubwürdigkeit des Unternehmens und die seines Managements zu beeinträchtigen. AVZ Minerals ist allerdings fest entschlossen, diesen feindlichen Angriff zum Wohle aller seiner Aktionäre abzuwehren.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der AVZ Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der AVZ Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: AU000000AVZ6