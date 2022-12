Unterföhring (ots) -Wie hat die Haft Boris Becker verändert? Was können die Zuschauer:innen am Dienstagabend in SAT.1 erwarten? War der Aufenthalt im Gefängnis womöglich der Wendepunkt im Leben der Tennis-Legende? Im Vorfeld des Interviews traf Steven Gätjen Boris Becker für SAT.1 im Gefängnis Huntercombe. Sein Fazit: "Ich glaube, dass Boris Becker wirklich willens ist, aufzuräumen und viele Dinge klar zu stellen."Dienstagabend, 20:15 Uhr, stellt sich Boris Becker im "SAT.1 Spezial. Boris Becker" öffentlich den Fragen von Journalist Steven Gätjen - das weltweit einzige Interview Beckers in diesem Jahr. Im Vorfeld des Interviews traf Steven Gätjen den dreifachen Wimbledonsieger im Gefängnis Huntercombe bei London. Ein Thema des Gesprächs: die Haftbedingungen in den Gefängnissen, in denen Boris Becker saß. "Nach den ersten vier Tagen in Einzelhaft war für ihn das einzige Ziel, rauszukommen und zu arbeiten. Er wollte einfach nur an die frische Luft. Er hat gesagt, er hätte alles dafür gemacht", berichtet Steven Gätjen.Wie Steven Gätjen Boris Becker in seinen letzten Hafttagen erlebt hat, welche Aussagen ihm besonders in Erinnerung geblieben sind und wie sich auch Steven Gätjens persönlicher Blick auf den Menschen Boris Becker verändert hat, lesen Sie im ausführlichen Interview mit Steven Gätjen auf https://www.sat1.de/spezial.SAT.1 ändert für dieses Gespräch mit Boris Becker seine Prime Time am Dienstag, 20. Dezember. Für die Sondersendung "SAT.1 Spezial. Boris Becker" führt SAT.1 das weltweit einzige Interview mit Boris Becker. Steven Gätjen fragt. Boris Becker antwortet."SAT.1 Spezial. Boris Becker" - am Dienstag, 20. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Im Anschluss an das Interview zeigt SAT.1 die Dokumentationen "akte. Spezial: Boris Becker - Vom Helden zum Häftling" und "Boris Becker - Der Spieler".Pressekontakt:Christoph Körfer / Barbara StefanerCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 -1178 / -1128email: christoph.koerfer@seven.one / barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5397476