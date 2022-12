DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INTEL - Der für das erste Halbjahr 2023 angestrebte Baustart für zwei geplante Werke des US-Chipkonzerns Intel in Magdeburg ist einem Zeitungsbericht zufolge in Wanken geraten. Intel rücke angesichts der schwierigen Marktlage und höherer Kosten von seinem ursprünglichen Ziel für den Spatenstich ab, berichtet die Magdeburger Volksstimme. Intel verweist demnach auf gewachsene geopolitische Herausforderungen, eine gesunkene Nachfrage nach Halbleitern, die hohe Inflation und die globale Konjunkturschwäche. "Das bedeutet, dass wir noch kein definitives Datum für den Baubeginn nennen können, sagte ein Intel-Sprecher der Zeitung. (Magdeburger Volksstimme)

PROSIEBENSAT1 - Die Medienholding des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi hat in Österreich die vollständige Kontrolle beim deutschen TV-Konzern Prosiebensat1 angemeldet. Die MFE-Holding hat den "Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an Prosiebensat1 Media SE" angemeldet, wie am Sonntag aus einer Mitteilung der österreichischen Wettbewerbsbehörde mit Datum vom 13. Dezember hervorgeht. Ein Brancheninsider sagte dazu jedoch, es handele sich nur um einen technischen Vorgang, da der Großaktionär MFE zuletzt seinen Anteil an Prosieben insgesamt erhöht hatte. Es sei nicht geplant, in absehbarer Zeit die Mehrheit an dem bayrischen Unternehmen zu übernehmen. Prosiebensat1 lehnte eine Stellungnahme ab. (FAZ)

December 19, 2022 01:14 ET (06:14 GMT)

