Die Rheinmetall-Aktie hat im vorbörslichen Handel am Montag den Rückwärtsgang eingelegt. Grund dafür ist die Pannenserie beim Schützenpanzern Puma. Jetzt sollen Vertreter der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie an diesem Montag über das weitere Vorgehen beraten. An dem Gespräch soll auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) teilnehmen.Hintergrund: Der Schützenpanzer Puma war bei Übungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...