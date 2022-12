Elon Musk hat sich die Kritik an seiner Strategie bei Twitter zu Herzen genommen: Der Tech-Milliardär lässt die Nutzer derzeit abstimmen, ob er Chef des Unternehmens bleiben soll oder nicht. Musk machte klar, dass er sich an das Ergebnis der Umfrage halten werde. Das Zwischenergebnis fällt recht eindeutig aus.56,8 Prozent haben aktuell mit "Ja, zurücktreten" gestimmt. Die, die ihn als Twitter-Chef behalten wollen, müssen sich beeilen: Die Abstimmung läuft noch drei Stunden.Musk versprach in einem ...

