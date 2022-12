Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von Photon Energy N.V. (ISIN NL0010391108/ WKN A1T9KW) vom 17. Dezember 2022:Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es auf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung, der dem Vorstand die Ermächtigung zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft gegen Entgelt für den Zeitraum von 18 Monaten, beginnend am 31. Mai 2022 und endend am 30. November 2023, gibt, dass der Vorstand der Gesellschaft am 16. Dezember 2022 ein Aktienrückkaufprogramm (das "Programm") verabschiedete, das das Verfahren für den Kauf von Finanzinstrumenten im Rahmen von Rückkaufprogrammen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments (die "Verordnung") und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 der Kommission einhalten zur Ergänzung der Verordnung im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zu den für Rückkaufprogramme und Stabilisierungsmaßnahmen geltenden Bedingungen (die "Standards"). ...

