DJ Uniper-Aktionäre stimmen Rettungspaket der Bundesregierung zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre des angeschlagenen Energiekonzerns Uniper haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung dem mit der Bundesregierung und der finnischen Mutter Fortum ausgehandelten Rettungspaket zugestimmt. Die für die Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen erforderliche beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission wird zeitnah erwartet, wie Uniper weiter mitteilte.

Das Rettungspaket umfasst u.a. eine Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro sowie die Schaffung von Genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro, um künftige Verluste in den Jahren 2022 bis 2024 zu kompensieren. Der Bund wird nach der Übernahme der Uniper-Anteile von Fortum und der Kapitalerhöhung mit 99 Prozent an dem Versorger beteiligt sein.

Uniper war infolge der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland in massive Schieflage geraten, weil das Unternehmen teuer Ersatz beschaffen musste, um seine Verträge zu erfüllen.

December 19, 2022 09:49 ET (14:49 GMT)

