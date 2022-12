PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind am Montag mehrheitlich mit moderaten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der russische RTS sackte an der Börse in Moskau hingegen um 4,55 Prozent auf 991,38 Zähler ab.

Wichtige Konjunkturdaten blieben am Montag Mangelware. Leicht positive Impulse lieferten Hoffnungen, dass die Zentralbanken ihren Kampf gegen die Inflation gewinnen würden sowie die Zusage der chinesischen Führung, das Wirtschaftswachstum 2023 anzukurbeln, hieß es am Markt.

Mit Blick auf die Prager Börse gewann der PX 0,48 Prozent auf 1172,08 Punkte. Gestützt hatten vor allem die schwer gewichteten Anteile von Erste Group mit plus 0,9 Prozent und CEZ mit plus 1,0 Prozent.

An der Budapester Börse stieg der Bux um 0,45 Prozent auf 45 270,04 Punkte. Klare Zuwächse bei den Standardwerten verbuchten die Anteilscheine von Magyar Telekom und von Richter, die jeweils 2,1 Prozent gewannen.

In Warschau legte der polnische Leitindex Wig-20 um 0,1 Prozent auf 1743,24 Punkte zu. Der marktbreite Wig gewann 0,15 Prozent auf 56 118,16 Zähler. Starke Zuwächse gab es vor allem bei den Aktien von CCC, die um mehr als fünf Prozent stiegen./sto/spa/APA/la/he

CZ0005112300, AT0000652011, HU0000073507, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375