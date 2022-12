EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Klöckner & Co SE: Klöckner & Co erwirbt National Material of Mexico



19.12.2022 / 18:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Klöckner & Co hat vereinbart, über seine US-Tochtergesellschaft Kloeckner Metals Corporation ("KMC") National Material of Mexico ("NMM") zu erwerben. NMM bedient als ein führendes unabhängiges Service-Center-Unternehmen und Werkstoffanbieter die Automobilindustrie und andere industrielle Endmärkte in Nordamerika.



Die Parteien haben sich auf einen Kaufpreis von 340 Mio. US-Dollar auf einer barmittel- und schuldenfreien Basis geeinigt. Mit einem Enterprise-Value-Multiple von rund 6,7 auf Basis des für 2022 erwarteten EBITDA stellt dies eine hochattraktive und unmittelbar wertsteigernde Erweiterung der Aktivitäten von Klöckner & Co dar.



Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der notwendigen kartellrechtlichen Genehmigungen und dürfte noch vor dem Sommer 2023 vollzogen werden. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Für die Definition des Begriffes EBITDA wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht 2021, S. 36 (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen. 19.12.2022 CET/CEST

