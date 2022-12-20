FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THE GREEN ORG.DUTCH.HLDGS O1G0 CA3932108283
AB/FROM ONWARDS 20.12.2022
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THE GREEN ORG.DUTCH.HLDGS O1G0 CA3932108283
AB/FROM ONWARDS 20.12.2022
GREEN ORGANIC DUTCHMAN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de