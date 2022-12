HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3752/ Anna Grausgruber war lange Jahre für die ATX-Schwergewichte OMV und Wienerberger tätig und hat jetzt mit Senseven ihr eigenes Unternehmen an den Start gebracht. Wir reden über Early Years samt Gemeinsamkeit mit Norbert Zimmermann (S3/22: https://audio-cd.at/page/playlist/2904 ), Skifahren, Catering, London sowie studentischer Arbeit als Tutorin für Makroökonomik. Dann natürlich über die Zeit bei der OMV mit Corporate Strategy bzw. Product Supply & Sales und natürlich die Wienerberger-Ära als u.a. Head of Transformation Office und Head of IR. Das berufliche Comeback nach der Babypause erfolgt nun als CGO und Co-Founderin der digitalen Industrieanlageninspektor:innen von Senseven mit ...

