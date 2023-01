Am Tag der Liebe müssen sich Microsoft-Nutzer endgültig vom Internet Explorer verabschieden. Dieser hatte seit 1995 existiert. In weniger als zwei Monaten wird Microsoft ein Update veröffentlichen, mit dem der Internet Explorer 11 auf bestimmten Versionen von Windows-10-Geräten dauerhaft deaktiviert wird. Der große Tag ist der 14. Februar 2023 - also Valentinstag. Der Internet Explorer 11 wird bereits seit dem 15. Juni 2022 nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...