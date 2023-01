Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 6 janvier/January 2023) - The common shares of Atlas Global Brands Inc. previously listed as Silver Phoenix Resources Inc. (SP) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Atlas Global Brands Inc. is a global cannabis company operating in Canada and Israel with expertise across the cannabis value chain: cultivation, manufacturing, scalability, marketing, distribution, pharmacy and medical delivery. In addition to a differentiated product mix, geographic dispersion of brands demonstrates additional diversification. Atlas currently operates two fully accredited and licensed cannabis facilities, including one EU-GMP facility. Israeli operations includes trading, sourcing, procurement, across a network of cannabis licensed pharmacies in the country.

Les actions ordinaires d'Atlas Global Brands Inc. précédemment répertoriées sous le nom de Silver Phoenix Resources Inc. (SP) ont été approuvées pour être inscrites au CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Atlas Global Brands Inc. est une société mondiale de cannabis opérant au Canada et en Israël avec une expertise dans toute la chaîne de valeur du cannabis: culture, fabrication, évolutivité, marketing, distribution, pharmacie et livraison médicale. Outre un mix produit différencié, la dispersion géographique des marques témoigne d'une diversification supplémentaire. Atlas exploite actuellement deux installations de cannabis entièrement accréditées et agréées, dont une installation EU-GMP. Les opérations israéliennes comprennent le commerce, l'approvisionnement, l'approvisionnement, à travers un réseau de pharmacies agréées pour le cannabis dans le pays.

Issuer/Émetteur: Atlas Global Brands Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): ATL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 151 066 781 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 2 621 027 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées Consolidation: 5 Old for 1 New/5 anciens pour 1 nouveau CUSIP: 04933Q 10 6 ISIN: CA 04933Q 10 6 3 OLD CUSIP/ISIN: 828079301/CA8280793016 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 13 janvier/January 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for ATL. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com