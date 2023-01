Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Der auf mittelständische Beteiligungen spezialisierte Schweizer Investor Capvis erwirbt die Mehrheit der Luzerner SCHURTER Gruppe. Die Transaktion beeinflusst die Organisation und die Arbeitsplätze der Gruppe nicht. Die Gründer- und bisherige Eigentümerfamilie ist weiterhin am Unternehmen beteiligt und durch Thomas Schurter im Verwaltungsrat vertreten. CEO Ralph Müller und sein Management-Team stehen auch in Zukunft an der Spitze von SCHURTER. Luzern (Schweiz) and Baar (Schweiz), 9 Januar 2023 Die SCHURTER Gruppe mit Sitz in Luzern ist mit insgesamt 20 Tochtergesellschaften in 17 Ländern erfolgreich als Hersteller von Komponenten für sichere Stromzuführungen, Eingabesysteme und anspruchsvolle Elektronik-Gesamtlösungen tätig. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund CHF 330 Mio. Seit der Gründung ist das Unternehmen in den Händen der Familie Schurter. Nun kommt es zu einer Veränderung in der Eigentümerstruktur: Der Schweizer Investor Capvis mit Sitz in Baar (ZG) übernimmt die Mehrheit der SCHURTER Holding AG. Die Transaktion wird nach Abschluss der notwendigen behördlichen (europäischen) Zustimmungsverfahren voraussichtlich im Frühjahr 2023 vollzogen. «Zur Sicherstellung der unternehmerischen Kontinuität hatte die Eigentümerfamilie vor einigen Jahren gemeinsam entschieden, dass Cyrill Schurter als Vertreter der vierten Generation mittel- bis langfristig die Führung des Unternehmens übernehmen sollte. Entsprechende Schritte waren bereits eingeleitet und auch finalisiert worden. Nach seinem tragischen Unfalltod im Mai 2021 zeichnete sich keine andere familieninterne Nachfolge ab, da die weiteren Mitglieder der vierten Generation bereits andere berufliche Optionen ergriffen hatten», erklärt Thomas Schurter, Verwaltungsratspräsident. «Um die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens sicherzustellen, hat die Eigentümerfamilie nach intensiven Diskussionen und sorgfältiger Prüfung entschieden, die Mehrheit abzugeben.» Die Familie hat sich in der Folge für einen Partner entschieden, der als neuer Mehrheitseigentümer das Unternehmen als unabhängige Firmengruppe weiter ausbauen wird. «Capvis bietet die besten Voraussetzungen, damit SCHURTER auf dem Wachstumspfad bleibt. Capvis ist bekannt dafür, international aufgestellte, erfolgreiche Unternehmen gemeinsam mit dem Management-Team weiterzuentwickeln», so Thomas Schurter. Capvis ist spezialisiert auf Mehrheitsbeteiligungen an führenden mittelständischen Unternehmen in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien. Es werden überwiegend Mittel von institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Vermögensverwaltern und Family Offices investiert. Die internationale Fachpresse wählte Capvis mehrfach zur besten Beteiligungsgesellschaft in der Schweiz. Boris Zoller, Managing Partner von Capvis, kommentiert: «Ich freue mich sehr darauf, SCHURTER zusammen mit dem Management-Team weiterzuentwickeln. SCHURTER passt gut zu Capvis und Capvis passt gut zu SCHURTER. Unternehmertum, Schweizer Qualität und Innovationskraft sind die Werte, die uns leiten. SCHURTER stellt dies durch seine Erfolge seit Jahren unter Beweis und hat deshalb beste Chancen, weiterhin auf den Wachstumsmärkten der Welt erfolgreich zu sein.» Die Familie Schurter bleibt wichtiger Aktionär der Unternehmensgruppe, die weiterhin vom bestehenden Management-Team um CEO Ralph Müller geleitet wird. Entsprechend dem Konzept von Capvis beteiligt er sich an der Gesellschaft. Ralph Müller: «Ich bin stolz auf die SCHURTER Teams weltweit. Der Einstieg von Capvis ist nicht zuletzt eine Anerkennung des Leistungsausweises und des Know-hows der SCHURTER Mitarbeitenden.» «Die Übernahme der Mehrheit an der SCHURTER Gruppe ist für Capvis ein wichtiger Schritt», erklärt Andreas Simon, der als Partner von Capvis für den Investitionsschwerpunkt Industrial Technology zuständig ist. «Die seit Jahren in den Schlüsselindustrien Elektronik, Automatisierung sowie Digitalisierungstechnologie erfolgreiche Gruppe verfügt über die richtigen Mitarbeitenden und Technologien, um die Erfolgsgeschichte auch künftig weiterzuschreiben.» Die Transaktion beeinflusst die Organisation und die über 2200 Arbeitsplätze der Gruppe nicht. Luzern bleibt Sitz der Gesellschaft. Auch die etablierte Marke SCHURTER bleibt bestehen. Weitere Zeichen der Kontinuität sind der Verbleib von Thomas Schurter im Verwaltungsrat und von CEO Ralph Müller und seines Management-Teams an der Spitze des Unternehmens. Über die finanziellen Modalitäten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und wird im Frühling 2023 erwartet. Medienkontakt Für Schurter:

Über Schurter Die SCHURTER Gruppe ist das weltweit führende Schweizer Technologieunternehmen für sichere Stromzuführungen, einfache Bedienung und anspruchsvolle Gesamtlösungen. SCHURTER ist führend als Innovator, Produzent und Anbieter von Komponenten für den Geräteschutz sowie von Geräteverbindungen, Schaltern und EMV-Produkten. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden Eingabesysteme entwickelt und produziert. Darüber hinaus bietet SCHURTER für die Elektronikindustrie auch Dienstleistungen im Bereich der Leiterplattenbestückung an. Der Geschäftsbereich Solutions begleitet Gesamtlösungen von der Projektierung bis zur Fertigung von Endprodukten.

www.schurter.com Über Capvis Capvis ist ein Schweizer Private-Equity-Investor. Die Capvis AG, exklusiver Berater des Capvis-Fonds, erwirbt hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Tätigkeit des Unternehmens gründet auf seiner langjährigen Erfahrung in der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den Bereichen Healthcare, Industrial Technology und Advanced Services & Software. Unternehmerische Zusammenarbeit mit starken Management-Teams gewährleistet, dass das volle Potential von Unternehmen ausgeschöpft wird und dabei nachhaltige Werte geschaffen werden. Seit 1990 hat Capvis 62 Transaktionen mit einem investierten Gesamtkapital von ca. 4 Milliarden Euro abgeschlossen. Capvis hat zehn Unternehmen erfolgreich an die Börse gebracht und wurde von der internationalen Presse wiederholt zur besten Private-Equity-Gesellschaft der Schweiz gewählt. www.capvis.com

