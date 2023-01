DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 10.01.2023

(NEU: Neon Equity, Personio)

=== Neon Equity AG (vormals: TO-Holding GmbH) ERSTNOTIZ: 13.01.2023 BRANCHE: Beteiligungsgesellschaft SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Einbeziehung in Xetra-Handel angestrebt VOLUMEN (STÜCK): Angebot von bis zu 10.000 Aktien aus Bestand von Hauptaktionärin TO Holding 1, außerdem Einbeziehung der 40.050.100 bestehenden Stammaktien in den Freiverkehr ISIN: DE000A3DW408 WPK: A3DW40 1&1 Ionos SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: 2023 (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro Schott Pharma ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (nach Ausgliederung aus der Schott AG) BRANCHE: Pharma SITZ: Mainz BEWERTUNG: spekulativ bis zu 4 Milliarden Euro Stepstone (Jobportal-Tochter des Springer Verlags) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (Aussagen CEO Döpfner) BRANCHE: Stellenangebote SITZ: Berlin Thyssenkrupp Nucera - Wasserstoff-JV von Thyssenkrupp und der italienischen De Nora ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023, zunächst zurückgestellt, ursprünglich angepeilt war 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Wasserstoff/Elektrolyse SITZ: Dortmund Personio ERSTNOTIZ: frühestens Ende 2024 (Aussage CEO) BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter SITZ: München BEWERTUNG: nach letzter Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar McMakler ERSTNOTIZ: nicht vor 2023 (Aussage CEO) BRANCHE: Immobilienvermittlung SITZ: Berlin DB Schenker ERSTNOTIZ: Börsengang Option, ebenso (Teil-)Verkauf (spekulativ) BRANCHE: Logistik SITZ: Essen BEWERTUNG: spekulativ 20 Milliarden Euro N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Aussage CEO) BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro Contentful ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) ITM Isotopen Technologien München AG ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Krebstherapie SITZ: München BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq (spekulativ) BEWERTUNG: 1 bis 1,5 Milliarden Dollar (spekulativ) Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: spekulativ bis zu 6 Milliarden Euro x+bricks Management GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Immobilien SITZ: Frankfurt VOLUMEN (WERT): neue Aktien über 500 Millionen Euro (spekulativ) Autodoc ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro Enpal GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ rund 2,25 Milliarden Euro (Stand nach jüngster Finanzierungsrunde) LR Health & Beauty Systems GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte SITZ: Ahlen BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ) Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Mymuesli ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Wallboxen-Sparte von Heidelberger Druckmaschinen ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Wallboxen SITZ: Heidelberg ===

