Düsseldorf, Olching (ots) -Im April 2021 ging der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie nach Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck. Nun, im Januar 2023, freuen sich 425 Glückspilze in der Nachbargemeinde Olching über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Dank des gezogenen Postcodes 82140 KW verteilt die Soziallotterie bei einem großen Gewinnerfest am Samstag zahlreiche Schecks an die glücklichen Gewinner*innen - von denen einige besonders laut jubeln. Und das Beste: Auch der gute Zweck gewinnt immer, denn dank aller Teilnehmer*innen in Bayern konnte die Soziallotterie in dem Bundesland bereits 428 soziale und grüne Projekte mit mehr als 15 Millionen Euro fördern."Wahnsinn, wer hätte damit gerechnet!" Gerade hat Mara* einen Scheck über 175.000 Euro aus einem goldenen Umschlag gezogen, nun ist sie nur noch sprachlos. Ebenso wie ihr Mann Günter*, dem Lotterie-Glücksbote Giuliano Lenz kurz später ebenfalls einen 175.000-Euro-Scheck überreicht. "Ich habe schonmal 10 Euro gewonnen", freut sich der 63-Jährige. "Aber so viel noch nie. Das müssen wir jetzt erst einmal verdauen." Ziemlich überwältigt vom Besuch des Postcode Lotterie-Teams ist auch Fred*, der nur wenige Meter von Mara und Günter entfernt in derselben Straße wohnt. Dank des gezogenen Postcodes 82140 KW gewinnt auch er 175.000 Euro. "Das war die beste Entscheidung, ein Los bei der Postcode Lotterie zu kaufen", freut sich seine Frau Maria*. "Das war die zweitbeste Entscheidung", korrigiert Charmeur Fred, "die beste Entscheidung warst du!" Ein weiterer Postcode-Gewinner mit einem Los freut sich ebenfalls über 175.000 Euro, möchte aber in der Presse nicht genannt werden.Postcode-Gewinner jubeln über jeweils 175.000 EuroFür ein gemeinsames Gewinner-Gruppenbild treffen sich die beiden Glücks-Paare dann auf der Straße zwischen ihren Häusern. Mara, Günter, Fred und Maria leben schon länger in guter, harmonischer Nachbarschaft und strahlen nun zusammen mit Glücksbote Giuliano Lenz in die Kamera. Und was machen sie nun mit dem vielen Geld? "Meine Frau kriegt erstmal eine neue Küche", sagt Fred. "Wir werden wohl einiges ins Haus investieren", plant Günter. Und Mara möchte ihren Söhnen etwas von dem Geld abgeben, "aber auch eine kleine Summe spenden. Darum haben wir uns die Lose ja auch gekauft. Man tut etwas für den guten Zweck - und kann nebenbei etwas gewinnen."700.000 Euro für 421 Postleitzahl-GlückspilzeWährend sich die vier Postcode-Monatsgewinner*innen über die erste Hälfte der 1,4 Millionen Euro freuen, teilen sich 421 weitere Glückspilze mit insgesamt 571 Losen in der Postleitzahl 82140 ebenfalls 700.000 Euro, was 1.225 Euro je Los entspricht. Da einige der Glückspilze nicht nur ein Lotterie-Los sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe und damit bis zu 3.675 Euro. Im Januar gibt es außerdem noch einen Postleitzahl-Gewinner, der sich dank einer "Extrachance" über sogar 4.900 Euro freuen darf.Postcode-Party in OlchingBeim großen Gewinnerfest auf dem Sportplatz des Sportclub Olching e. V. feiern am frühen Nachmittag dann alle Postcode- und Postleitzahl-Gewinner*innen gemeinsam den Monatsgewinn. Hunderte Glückspilze versammeln sich bei Sonnenschein auf dem Rasen des Fußballplatzes, strahlen um die Wette und recken jubelnd ihre Schecks in die Höhe. Zum Gruppenfoto gesellt sich auch Bürgermeister Andreas Magg, der sich über "eine ganz tolle Veranstaltung und so viele glückliche Gesichter" freut. "Es ist wirklich schön, dass die Menschen hier alle etwas gewonnen haben. Aber es ist auch toll, dass auch für den guten Zweck etwas ausgeschüttet wird.""Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn nicht nur die Gewinner*innen in Olching können sich freuen - alle Teilnehmer*innen in Bayern machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits mehr als 15 Millionen Euro für 428 soziale und grüne Projekte bereitgestellt werden. Darunter auch das Projekt "MiniEsspert*innen" des Vereins Kinderleicht e.V. im nur wenige Kilometer von Olching entfernten Gröbenzell. Die Organisation wurde erst kürzlich von der Postcode Lotterie gefördert und erhält am Samstag beim Gewinnerfest einen symbolischen Scheck in Höhe von 30.000 Euro. "Vielen, vielen Dank für diese Unterstützung", sagt Kinderleicht-Mitarbeiterin Nina Hellberger an die Adresse der versammelten Gewinner*innen. "Diese Hilfe wäre ohne Sie nicht möglich gewesen."Bayern im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Bayern konnten sich seit 2016 bereits über sieben Monatsgewinne freuen. Im April 2021 etwa jubelten 104 Glückspilze in der Olchinger Nachbargemeinde Maisach (https://presse.postcode-lotterie.de/mega-gewinne-in-maisach-kai-pflaume-verteilt-13-millionen-euro/) über insgesamt 1,3 Millionen Euro. Grund zur Freude hatten unter anderem Annemarie* und ihre 90-jährige Mutter Hildegard*, die dank ihres Postcodes 82216 FL zusammen 325.000 Euro gewannen.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 150 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als elf Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. 