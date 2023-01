Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 24 janvier/January 2023) - The common shares of CMP Mining Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

CMP Mining Inc. is a mineral exploration company engaged in the business of exploring for gold and other precious metals in Canada. At present, the Company holds the exclusive option to acquire a 70% interest in the Coquigold property comprised of 15 contiguous mineral claims totalling 2,659.7 hectares located approximately 13 kilometres southwest of Merritt, British Columbia. Alteration on the Coquigold property is typical of an oxidized intrusion-related epithermal environment similar to gold mineralization encountered on the neighbouring Shovelnose property 9 km to the south.

Les actions ordinaires de CMP Mining Inc. ont été approuvées pour inscription sur le CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

CMP Mining Inc. est une société d'exploration minière qui se consacre à l'exploration de l'or et d'autres métaux précieux au Canada. À l'heure actuelle, la Société détient l'option exclusive d'acquérir une participation de 70 % dans la propriété Coquigold composée de 15 claims miniers contigus totalisant 2 659,7 hectares situés à environ 13 kilomètres au sud-ouest de Merritt, en Colombie-Britannique. L'altération sur la propriété Coquigold est typique d'un environnement épithermal lié à une intrusion oxydée similaire à la minéralisation aurifère rencontrée sur la propriété Shovelnose voisine à 9 km au sud.

Issuer/Émetteur: CMP Mining Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CMP Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 14 788 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 0 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 12601D 10 9 ISIN: CA 12601D 10 9 6 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 26 janvier/January 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mai/May Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for CMP. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.