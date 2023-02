Winterthur / Frauenfeld (ots) -Die Gesundheitsdienstleisterin und Migros-Tochtergesellschaft Medbase mit Sitz in Winterthur übernimmt das Schweizer Geschäft der in der integrierten Medikamentenversorgung tätigen Zur Rose-Gruppe. Damit weiten Medbase und Zur Rose Schweiz ihre bestehende, erfolgreiche Zusammenarbeit aus. Gemeinsam wollen sie die ambulante, integrierte Grundversorgung weiterentwickeln und den Zugang zur bestmöglichen Versorgung sicherstellen. Das ist dringend nötig, die Grundversorgung in der Schweiz ist unter Druck.Zur Rose Schweiz wird mit allen operativen Einheiten aus der Zur Rose-Gruppe herausgelöst. Sämtliche Gesellschaften werden weiterhin an den bestehenden Standorten und unter den bestehenden Namen tätig sein. Alle Mitarbeitenden werden übernommen. Damit baut Medbase ihre Position als wichtige Grundversorgerin und kundennahe Anlaufstelle im Schweizer Gesundheitswesen weiter aus. Die bestehende Zusammenarbeit zwischen Medbase und Zur Rose Schweiz - namentlich das Joint Venture der Shop-in-Shop-Apotheken sowie der gemeinsame Online-Marktplatz - wird unter einem Dach weitergeführt. Der Zusammenschluss muss noch von der Wettbewerbskommission (WEKO) genehmigt werden.Neue Impulse für die ambulante GrundversorgungMedbase und Zur Rose Schweiz verstehen sich als verantwortungsbewusste und integrative Kräfte in einem Gesundheitswesen, das vor grossen Herausforderungen steht. Demografische und gesellschaftspolitische Veränderungen steigern die Nachfrage und schränken gleichzeitig das Angebot ein. Eine Unterversorgung in der Grundversorgung ist in vielen Regionen bereits Realität. Fachkräfte fehlen, Medikamente können nicht geliefert werden, Arztpraxen und Notfallaufnahmen sind überlastet."Aktuell gibt es grosse Versorgungsengpässe. In dieser Situation wollen wir anpacken, um die ambulante Grundversorgung zu sichern und zu stärken", sagt Marcel Napierala, CEO und Mitgründer von Medbase. "Die Kompetenzen unserer beiden Unternehmen ergänzen sich ideal. Während Medbase über eine breite Palette physischer Angebote verfügt, die von der Prävention über die Akutmedizin bis zur Rehabilitation reicht, bringt Zur Rose Schweiz in der Medikamentenversorgung eine grosse Technologie- und Prozesskompetenz mit. Gemeinsam werden wir Patientinnen und Patienten entlang des gesamten Behandlungspfads begleiten und auf diese Weise Hindernisse in der ambulanten Grundversorgung abbauen können." "Als Innovationstreiber wollen wir gemeinsam mit Zur Rose Schweiz tragfähige Lösungen weiterentwickeln und zu einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung beitragen", sagt Fabrice Zumbrunnen, Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB).Die Patientenbedürfnisse, die sich auch im Zuge der Digitalisierung stark verändert haben, stehen dabei im Zentrum aller Überlegungen. Die Kombination aus digitalen Angeboten und physischen Anlaufstellen bietet den Patientinnen und Patienten einen schnellen, individuellen Zugang in der Grundversorgung. Das garantiert die Wahlfreiheit und hindernisfreie Schnittstellen zu weiterführenden Gesundheitsdienstleistern. Medbase sichert innerhalb dieses Netzwerks die Qualität und die Kontinuität im Behandlungspfad.Patienten im Fokus, Hausärzteschaft und Versicherer als wichtige PartnerZur Rose Schweiz ermöglicht mit ihren digitalen Gesundheitslösungen eine patientenzentrierte Vernetzung der relevanten Akteure im Gesundheitswesen. Diese ist der Schlüssel zu einer hochstehenden, kosteneffizienten und integrierten Grundversorgung und soll gemeinsam mit Medbase gestärkt und vertieft werden."Im Verbund mit Medbase und den lokal verankerten Grundversorgern stärkt Zur Rose die Medikamentenversorgung in der ganzen Schweiz. Zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden unterstützen wir die Fachkräfte in ihrer Zusammenarbeit mit Patientinnen und Patienten", sagt Emanuel Lorini, Geschäftsführer von Zur Rose Schweiz. "Als umfassende Gesundheitsdienstleister mit digitaler Kompetenz fördern wir gemeinsam die integrierte Versorgung im Rahmen der Hausarztmedizin und von Managed Care. Mit der Migros steht ein Unternehmen im Hintergrund, bei dem die Förderung der Gesundheit einen langfristigen strategischen Schwerpunkt darstellt. Dies garantiert Stabilität und Kontinuität."Über MedbaseMit ihrem Engagement setzt sich Migros auch im Bereich Gesundheit für eine bedürfnisorientierte und wirksame Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden ein. Dazu hat Migros ihr Gesundheitsangebot unter der Medbase-Gruppe schrittweise ausgebaut und weiterentwickelt. Medbase betreibt mehr als 160 medizinische Zentren, Apotheken und Zahnarztzentren in der Schweiz. Sie ist damit eine der führenden Leistungserbringerinnen für ambulante, integrierte Medizin. Rund 3200 Mitarbeitende betreuen die Kundinnen und Kunden ganzheitlich - von der Prävention über die Akutmedizin bis zur Rehabilitation. Für Firmen bietet Medbase Corporate Health spezifische Beratungen und ganzheitliche Projekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement an. In ihren 12 Sports Medical Centern betreut und behandelt Medbase Sportlerinnen und Sportler in Freizeit- und Spitzensport. www.medbase.chÜber Zur Rose SchweizZur Rose Schweiz, eine Tochter der Zur Rose Group AG, ist eine der führenden Ärztegrossistinnen und Versandapotheken in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Gesundheitsservices. 