DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MERCEDES-BENZ - Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz plant die Entwicklung einer völlig neuen Baureihe. Konkret will das Unternehmen nach Handelsblatt-Informationen aus Konzernkreisen gegen 2026 eine kompakte Version seines Geländewagens G-Klasse auf den Markt bringen. Mercedes wollte sich dazu nicht äußern. Optisch soll es zwischen großer und kleiner G-Klasse starke Ähnlichkeiten geben. Die Modelle sollen sich aber zugleich deutlich voneinander unterscheiden. Die Kompaktversion dürfte beispielsweise flacher ausfallen als das fast zwei Meter hohe Original. (Handelsblatt)

N26 - Es wäre der größte Deal in der Geschichte von N26 gewesen: Das Finanz-Start-up wollte nach Handelsblatt-Informationen den niederländischen Wertpapierhändler Bux kaufen, machte dann jedoch in letzter Minute einen Rückzieher. Der Deal sei jedoch kurz vor dem Abschluss geplatzt, weil N26 die Komplexität zu hoch war, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Zudem hätten sich die Unternehmen nicht auf eine neue Managementstruktur und die Bewertung einigen können. Im Raum stand eine Bewertung von Bux von mehr als 100 Millionen Euro, sagte einer der Insider. N26 war bei der letzten Finanzierungsrunde 2021 mit 7,7 Milliarden Euro bewertet worden und zählt damit zu den wertvollsten Fintechs in Deutschland. (Handelsblatt)

CYLIB - Das Aachener Batterie-Recycling-Start-up Cylib hat in einer erweiterten Seed-Finanzierungsrunde 8 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wurde die Runde vom europäischen Climate-Tech-Investor World Fund, zudem hat sich erstmals die Münchener Wagniskapitalfirma 10xFounders neben bestehenden Investoren beteiligt. Das 2022 gegründete Start-up hat ein Verfahren zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus Lithium-Ionen-Akkus entwickelt, bei dem weniger Säuren und andere Zusatzstoffe zum Einsatz kommen als bei bisherigen Methoden, wodurch weniger CO2 ausgestoßen werden soll. Nach Angaben von Cylib liegt die Rückgewinnungsquote bei 90 Prozent. (Börsen Zeitung)

February 16, 2023 00:54 ET (05:54 GMT)

