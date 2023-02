Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp (106/23)

As from February 20, 2023, the market segment for the instruments specified below will change from OSL Leverage Certificates/264 to OSL Leverage Certificates Extend E/262 The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long name Current Market New Market Segment Segment NO0012824 BEAR OMXS30 X12 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 061 NORDEAN3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012845 BULL OMXS30 X15 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 140 NORDEAN2 Certificates/264 Extend E/262 NO0012823 BEAR OMX X18 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 642 NORDNET N12 Certificates/264 Extend E/262 NO0012824 BEAR OMXS30 X15 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 053 NORDEAN3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012845 BULL OMXS30 X18 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 132 NORDEAN2 Certificates/264 Extend E/262 NO0012823 BEAR OMX X20 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 634 NORDNET N11 Certificates/264 Extend E/262 NO0012823 BEAR OMX X10 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 675 NORDNET N9 Certificates/264 Extend E/262 NO0012824 BEAR OMXS30 X18 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 046 NORDEAN3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012845 BULL OMXS30 X10 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 165 NORDEAN3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012845 BULL OMXS30 X20 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 124 NORDEAN2 Certificates/264 Extend E/262 NO0012823 BEAR OMX X12 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 667 NORDNET N9 Certificates/264 Extend E/262 NO0012824 BEAR OMXS30 X10 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 079 NORDEAN3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012824 BEAR OMXS30 X20 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 038 NORDEAN3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012845 BULL OMXS30 X12 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 157 NORDEAN2 Certificates/264 Extend E/262 NO0012823 BEAR OMX X15 OSL Leverage OSL Leverage Certificates 659 NORDNET N10 Certificates/264 Extend E/262 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.