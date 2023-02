DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. Februar

=== 07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Cliq Digital AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 4Q 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Januar *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar zuvor: +2,756 Mrd CHF 08:05 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Jahresergebnis *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,9 zuvor: 49,4 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 49,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,8 zuvor: 47,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,2 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,3 10:00 DE/Bitkom, PK zu Konjunktur und Trends auf Smartphone-Markt *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,1 zuvor: 48,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,0 *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: +24,5 Punkte zuvor: +16,9 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -50,0 Punkte zuvor: -58,6 Punkte 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.04.2028 *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des ZBT - Zentrum für Brennstoffzellen-Technik GmbH der Universität Duisburg-Essen, Duisburg 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pressestatement nach 3. Roundtable zu industriellen Produktionskapazitäten für die Energiewende, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,6 zuvor: 46,9 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm - TR/Reise von Bundesaußenministerin Baerbock und Bundesinnenministerin Faeser in das Erdbebengebiet im Südosten der Türkei *** - RU/Präsident Putin, Rede zur Lage der Nation ===

