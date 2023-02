ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

ALSO schreibt Erfolgsbilanz fort



21.02.2023 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Emmen, Schweiz, 21. Februar 2023 PRESSEMITTEILUNG



Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

ALSO schreibt Erfolgsbilanz fort

EBITDA + 8.9% (280 Millionen Euro)

ROCE über 20% (22.4%)

Liquidität 479 Millionen Euro

Dieses exzellente Ergebnis hat das Unternehmen in die Lage versetzt, Investitionen in neue Wachstumsfelder, Effizienzsteigerung und das Aktienrückkaufprogramm zu tätigen sowie zusätzlich rund 70 Millionen Euro an Verbindlichkeiten zu tilgen. Zu dem guten Ergebnis hat auch ein positiver Sondereffekt beigetragen.

Der Gross Profit wuchs um 30 auf 716 Millionen Euro. Dazu trug insbesondere der weitere Ausbau des Cloud-Geschäfts auf 716 Millionen Euro (+66%) bei.

Zum elften Mal in Folge schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären eine Erhöhung der Dividende vor. Die Ausschüttung soll 4.60 CHF pro Aktie betragen.

Die zunehmende Geschwindigkeit und Intensität von Veränderungen führen zu einer Ausweitung der Bandbreite der Prognose. Für 2023 strebt ALSO ein EBITDA zwischen 265 und 305 Millionen Euro und einen ROCE von über 20% an. Mittelfristige Ziele sind ein EBITDA von 330 bis 420 Millionen Euro sowie ein ROCE von über 20%.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN), fasst zusammen: "Das cloudbasierte as-a-Service-Geschäft und die digitalen Plattformen gewinnen mehr und mehr an Dynamik. Auch der Solutions-Bereich wächst, denn IT-Services werden in Zeiten mangelnder Ressourcen immer wichtiger. Durch das ALSO-Ökosystem, unsere exzellente Position im Cloud-Business und die digitalen Plattformen können wir unsere Reseller optimal bei der Entwicklung ihres Geschäfts sowie dem Bedienen der Nachfrage der Endkunden unterstützen. Mit der Steigerung der operativen Exzellenz, der weiteren Beschleunigung des Wachstums und durch Buy & Build haben wir die Weichen für das künftige profitable Wachstum der ALSO gestellt."

Link zum Geschäftsbericht

Ansprechpartner ALSO Holding AG

Beate Flamm

SVP Sustainable Change

E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 30 Ländern Europas sowie in insgesamt 144 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 120 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1 500 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com .

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.