DJ Weniger chinesische Übernahmen in Deutschland und Europa - Studie

-

FRANKFURT (Dow Jones)--Chinesische Unternehmen haben im vergangenen Jahr weniger Übernahmen in Deutschland und Europa getätigt. In Europa sank die Zahl der Transaktionen chinesischer Käufer 2022 auf 139 von 155, der Wert der Beteiligungen und Übernahmen ging auf 4,3 von 12,4 Milliarden US-Dollar zurück, wie aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Allerdings habe bei der Mehrheit der Übernahmen keine Angabe zum Kaufpreis vorgelegen.

In Deutschland zählte EY 26 Transaktionen nach 35 im Vorjahr und sah einen Rückgang des Investitionsvolumens auf 290 Millionen von 2,0 Milliarden Dollar. Risikokapitalinvestitionen in deutsche Start-ups in Höhe von 160 Millionen Euro, bei denen chinesische Unternehmen als Teil internationaler Investorengruppen beteiligt waren, seien darin nicht enthalten.

"Die aktuelle Zurückhaltung chinesischer Unternehmen hat mehrere Gründe: Zum einen haben die Pandemie und die langanhaltenden und massiven Eindämmungsmaßnahmen in China, die erst Ende letzten Jahr beendet wurden, zu Reisebeschränkungen und strengen Quarantäne-Regeln geführt", sagte EY-Partnerin Yi Sun. "Zum anderen hatten Expansionsmaßnahmen für viele chinesische Unternehmen nicht mehr den hohen Stellenwert wie in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts."

Außerdem steige der politische Widerstand in vielen europäischen Ländern, etwa in Sektoren wie Infrastruktur. "Daher lassen die chinesischen Investoren inzwischen sorgfältig prüfen, ob Übernahmekandidaten solche heiklen Diskussionen bei Regierungen und in der Öffentlichkeit auslösen könnten", so Sun. Das belastete Verhältnis zwischen China und USA sei ebenfalls ein Faktor.

Die größten chinesischen Transaktionen in Deutschland waren der Einstieg der Huadong Medicine Investment Holding bei der Heidelberg Pharma AG sowie der Verkauf des AMS-Osram-Geschäftsbereichs Digital Systems in Europa und Asien an Inventronics. Die größte europaweite Transaktion war der Verkauf des niederländischen Halbleiterherstellers Ampleon an Wuxi Xichan Microchip Semiconductor für knapp 2 Milliarden US-Dollar. Verkäufer war eine chinesische Beteiligungsgesellschaft.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 01:52 ET (06:52 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.