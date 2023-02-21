UBS HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 15,60 (11) EUR - 'BUY'RBC HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 11 (9) EUR - 'SECTOR PERFORM' BARCLAYS NIMMT AIR FRANCE-KLM MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 2,3 EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 79 (70) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS STARTET EASYJET MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 510 PENCEBARCLAYS STARTET IAG MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 160 PENCEBARCLAYS STARTET RYANAIR MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 23 EURBARCLAYS STARTET SWISS LIFE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 610 CHFBARCLAYS SENKT WIZZ AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 2400 (3000) PENCEBERENBERG HEBT HOWDEN JOINERY GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 870 (620) PENCEBERENBERG SENKT XP POWER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2430 PENCEDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT MEDIOBANCA AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 9,80 EURGOLDMAN HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...