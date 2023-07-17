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WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV
Xetra
14.07.23
17:39 Uhr
210,35 Euro
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Finanzdienstleistungen
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ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
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ALLIANZ SE 5-Tage-Chart
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209,65209,7009:02
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ALLIANZ
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
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ALLIANZ SE210,35-0,85 %
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MORPHOSYS AG27,330+2,05 %
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