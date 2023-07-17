BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 2,45 (2,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 620 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ERICSSON AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 65 (80) SEKBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 18,70 (17) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 230 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4,70 (4,80) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 24 (23,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 29,50 (27) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG STARTET CEMBRE SPA MIT 'BUY' - ZIEL 40 EURBERENBERG SENKT KENMARE RESOURCES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 540 (760) PENCEBERENBERG HEBT VICTREX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2090 (1750) PENCEBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 34 (36) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...