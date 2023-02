Berlin/Düsseldorf (ots) -So groß war die Beteiligung noch nie: Über 30.000 Schülerinnen und Schüler haben im Januar 2023 anlässlich des deutsch-französischen Tages am Internet-Teamwettbewerb teilgenommen, der gemeinsam vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), der Französischen Botschaft, dem Institut français Deutschland und dem Cornelsen Verlag veranstaltet wird.Hier können Schulklassen entsprechend ihres Sprachniveaus online an einer Cyberquest (Online-Schnitzeljagd) teilnehmen und um die beste Platzierung im Onlineranking pro Niveau und Bundesland kämpfen. Das Institut français Deutschland stellt die technische Infrastruktur für den Wettbewerb und koordiniert das Projekt. Das Bildungsministerium NRW und Cornelsen steuern ihrerseits die Inhalte zu Themen wie "Sport", "frankophone Musikstars" oder "Jugendliteratur" bei. "Der Erfolg des Internet-Teamwettbewerbs spiegelt die beispielhafte Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland im Bildungsbereich wider", freut sich Cyril Blondel, Botschaftsrat für Kultur, Bildung und Hochschulwesen und Leiter des Institut français Deutschland.Und auch bei Cornelsen ist die Freude groß: "Wir sind schon seit mittlerweile über 15 Jahren sehr gerne Partner dieses Wettbewerbs und freuen uns außerordentlich, wie viele Schülerinnen und Schüler sich leidenschaftlich mit der französischen Sprache und frankophonen Kulturen beschäftigen", sagt Julia Goltz, Redaktionsleiterin Französisch bei Cornelsen. "60 Jahre nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags ist das ein tolles Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft!"Vor allem in Nordrhein-Westfalen ist der Wettbewerb seit 2003 traditionell von großer Bedeutung. Hier wird es für die Bestplatzierten des Landes am 16. Mai 2023 eine Preisverleihung im Landtag geben, bei der die Siegerinnen und Sieger speziell gewürdigt werden.Link: Team Competition | Teamwettbewerb 2023 (internetteamwettbewerb.de) (https://www.internetteamwettbewerb.de/)Über CornelsenDer Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lehren und lernen Menschen mit Materialien und Konzepten von Cornelsen. Mit flexiblen, modernen und multimedialen Lösungen ermöglicht es Cornelsen, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit über die Schule bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzt auf eine exzellente Verbindung von Didaktik, Inhalten und Technologie.cornelsen.deÜber das Institut français DeutschlandDas Institut français d'Allemagne (IFA) ist Teil der französischen Botschaft in Berlin und zuständig für die Umsetzung der französischen Auslandskulturpolitik Deutschlands. Seine Hauptaufgaben sind die Förderung der französischen Sprache und Kultur. Es besteht aus einem Netzwerk von 11 französischen Instituten an 14 verschiedenen Orten. Dabei pflegt es eine enge Beziehung zu 13 deutsch-französischen Kulturzentren.Institut français d'AllemagnePressekontakt:Florian Lange-Schindler+49 30 897 85-591Florian.Lange-Schindler@cornelsen.decornelsen.de/presseOriginal-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126312/5446123