Berlin (ots) -28. Februar bis 3. März 2023 im Bildungszentrum der Handwerkskammer zu Leipzig in BorsdorfVon Dienstag, den 28. Februar bis Freitag, den 3. März 2023 ist die Zimmerer-Nationalmannschaft zu Gast im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig (BTZ) in Borsdorf. Dort werden die Teammitglieder Isabel Peters (20) aus Schleswig-Holstein, Lukas Baumann (21) aus Baden-Württemberg, Pascal Frauendorf (22) aus Sachsen und Jonas Lauhoff (22) aus Thüringen ein öffentliches Training absolvieren. Interessenten sind eingeladen, die junge Zimmerin und die jungen Zimmerer live zu erleben. Das Training wird unterstützt von der Handwerkskammer zu Leipzig, der Holzbau Kompetenz Sachsen GmbH, den Holzbau Deutschland Leistungspartnern sowie weiteren Förderern. Interessenten, die dem Training beiwohnen möchten, melden sich per E-Mail unter presse@hwk-leipzig.de an.Das Training in Borsdorf ist eines von aktuell sechs geplanten Trainings, bei denen sich die Teammitglieder der Zimmerer-Nationalmannschaft auf die EuroSkills 2023 vorbereiten. Der europäische Berufswettbewerb findet vom 5. bis 9. September 2023 im polnischen Gdañsk statt.Zimmerer-Nationalmannschaft: Eine ErfolgsgeschichteSeit vielen Jahren spielt die Zimmerer-Nationalmannschaft bei nationalen und internationalen Wettbewerben vorne mit. Fünf Mal Europameister in der Nationenwertung, vier Mal in der Einzelwertung, Goldmedaille und damit der Weltmeistertitel 2015 für Simon Rehm und 2019 für Alexander Bruns, Silber und der Titel des Vizeweltmeisters für Philipp Kaiser bei den World Skills 2022 Special Edition - eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.Die Teammitglieder der Zimmerer-Nationalmannschaft sind unsere Botschafter für eine Karriere im Zimmererhandwerk. Ihre öffentlichen Trainings und ihre Teilnahme an nationalen sowie internationalen Berufswettbewerben sind immer wieder ein Publikumsmagnet und ein besonderes Medienereignis. Die Zimmerinnen und Zimmerer begeistern mit ihren Fertigkeiten und Kenntnissen und werben so bei jungen Leuten für eine Ausbildung im Zimmererhandwerk.Die Zimmerer-Nationalmannschaft wird getragen und unterstützt von Holzbau Deutschland und den Holzbau Deutschland Leistungspartnern, einem Zusammenschluss von Vertretern des Zimmererhandwerks und von Industriepartnern für den Holzbau.www.zimmerer-nationalmannschaft.dePressekontakt:Iris RabeAbteilungsleiterin Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420E-Mail rabe@zdb.deOriginal-Content von: Holzbau Deutschland - Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120634/5446132