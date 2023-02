BERLIN (dpa-AFX) - Der Onlinehändler Zalando will Arbeitsplätze abbauen. Zalando wolle "einige hundert" Stellen wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds streichen, heißt es in einem dpa-AFX vorliegenden Brief der beiden Co-Vorsitzenden Robert Gentz und David Schneider an die Mitarbeiter. Wie viele Arbeitsplätze genau betroffen sind, ist noch unklar. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern hätten gerade erst begonnen. Zalando beschäftigt 17 000 Mitarbeiter. Die Geschäfte von Zalando hatten während der Corona-Pandemie geboomt. Seit der Normalisierung des öffentlichen Lebens hat sich das Wachstum deutlich abgeschwächt, zudem führte die hohe Inflation zu einer deutlichen Abkühlung der Konsumlaune.

Von dem Abbau würden eine Reihe von Bereichen betroffen sein, hieß es. Ausgenommen sein sollen die Logistikcenter, die Kundenbetreuung sowie Outlet-Läden. Die Aktie liegt um die Mittagszeit um 1,3 Prozent im Minus. Zuerst hatte die "Financial Times" berichtet./nas/mis