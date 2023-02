Osnabrück (ots) -Zuschüsse für Nutzer von Öl- oder Pelletheizungen: Niedersachsen rechnet mit Klarheit noch im FebruarWirtschaftsminister Lies: "Zeit drängt" - Abwicklung der Hilfen soll "möglichst unkompliziert" gestaltet werdenHannover. Das Land Niedersachsen erhöht den Druck auf die Bundespolitik, bei den geplanten Hilfen für Pellet-, Heizöl- und Flüssiggas-Kunden Klarheit zu schaffen. "Wir brauchen zügig die Vereinbarung mit dem Bund", sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Die Zeit drängt tatsächlich, da im Dezember Erwartungen geweckt wurden und die Menschen wissen wollen, was sie an Hilfen erwarten können und wo sie ihre Anträge stellen müssen", fügte der SPD-Politiker hinzu.Lies zeigte sich gleichzeitig "sehr zuversichtlich, hier gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Habeck zu einer guten Lösung zu kommen". Alle Seiten arbeiteten gerade "intensiv" an einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Das Wirtschaftsministerium in Hannover hofft eigenen Angaben zufolge auf ein "baldiges Ergebnis" und rechnet "noch im Februar" damit.Die Abwicklung der Hilfen soll laut Lies "möglichst unkompliziert und zügig gestaltet werden, damit es zu keiner Überforderung der antragstellenden Personen kommt".Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums gibt es in Niedersachsen knapp vier Millionen Haushalte, von denen knapp 2,8 Millionen mit Gas, gut 700.000 mit Heizöl, rund 250.000 mit Fernwärme, jeweils knapp 85.000 mit Elektrizität (Strom) und Holz/Holzpellets, etwa 50.000 mit Erd- und Abluftwärme sowie 8000 mit Biomasse (außer Holz)/Biogas beheizt werden.Wie viele Haushalte am Ende antragsberechtigt wären, lässt sich laut niedersächsischem Wirtschaftsministerium noch nicht genau beziffern. "Wir rechnen mit einer mittleren sechsstelligen Zahl an antragsberechtigten Haushalten", erklärte ein Sprecher.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5446898