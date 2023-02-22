BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 93 (90) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ARKEMA AUF 123 (126) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CLARIANT AUF 17 (18) CHF - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 840 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT SOLVAY AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 128 (125) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 70 (55) EUR - 'HOLD' BOFA HEBT ENGIE AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 14 (12) EURCITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 97 (106) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT PUBLICIS AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 87 (69) EURCREDIT SUISSE HEBT WPP AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 1260 (950) PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 795 (745) PENCE - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 730 (625) DKK - ...Den vollständigen Artikel lesen ...