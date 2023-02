News von Trading-Treff.de Schon die dritte Verlustwoche in Folge an den Märkten. Der S&P500 zeigt sich schwach und verliert -2.67%. Auch die anderen Indizes sind ähnlich schwach. Meine Depots können hingegen sogar leicht gewinnen und so bleibt ein Wochengewinn von immerhin 1.055,09 EUR im schwachen Umfeld. Gewinn von 1.055,09 EUR im Depot Die Schwäche der Märkte lässt auch die Marktampel nicht kalt, so dass der neue Status nun gelb ist. Alle Details ...

