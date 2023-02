Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/41oZFeb Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt kostenlosen Report herunterladen! China bringt sich mit einem 12-Punkte-Plan für eine Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg in Stellung. Gleichzeitig steigt im Westen die Sorge, dass das Land Waffen an Russland liefern könnte. Bei einem Besuch in Moskau betonte Chinas Chefdiplomat Wang Yi: "Die Beziehungen zu Russland sind felsenfest". Könnte die Regierung in Peking tatsächlich für Frieden in Europa sorgen - Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, setzt die Erwartungen an Chinas Initiative nicht allzu hoch an. Zwar sei die Weltwirtschaft auf China und Russland angewiesen. Sollte Moskau allerdings mit einer Niederlage an Einfluss verlieren, stände China ziemlich isoliert da. Zum Jahrestag des Kriegsausbruchs blickt Hellmeyer auch auf die Lage an den Kapitalmärkten. Besonders überrascht ihn dabei die Widerstandsfähigkeit der europäischen Märkte. Jetzt einschalten und das komplette Gespräch sehen. Übrigens: Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report