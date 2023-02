Aktie deutlich unterbewertet!: Skeena Resources: Hochgradiges Gold aus dem Golden Triangle!

Anzeige / Werbung

Eskay Creek gehört heute schon zu den überzeugendsten Goldprojekten der Welt!

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold gehört zu den ältesten Anlagewerten der Geschichte. Einige Investoren schwören auf Gold, während viele andere es verachten. Aber nur wenige würden bestreiten, dass das gelbe Metall eine einzigartige Rolle auf den Märkten spielt und einen Wertspeicher bietet, der anders ist als fast jeder andere Vermögenswert.

In Anbetracht der Tatsache, dass Gold in der Geschichte der Menschheit ein international anerkannter Rohstoff war, ist es kein Wunder, dass es bis heute ein beliebter Rohstoff unter Anlegern geblieben ist.

Wie auch immer Sie über Gold denken, Analysten sind sich einig, dass Goldaktien eine wichtige Rolle in einem diversifizierten Anlageportfolio spielen können. Gold mag eine besonders gute Inflationsabsicherung sein oder auch nicht, aber es gibt wenig Zweifel daran, dass es seinen Wert langfristig gehalten hat.

Der Besitz von physischem Gold ist teuer und kompliziert. Der Kauf von Goldaktien ist also eine großartige Möglichkeit für Einzelanleger, das Engagement zu erhalten, das sie in ihren Portfolios benötigen.

Einen unserer Goldfavoriten hatten wir Ihnen bereits im letzten Jahr vorgestellt, Zeit Ihnen nun ein Update zu präsentieren:

Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) beeindruckt derzeit mit äußerst positiven Newsflow! Anfang des Jahres lief diese News über die Ticker:

Skeena Resources schließt Verkauf von Lizenzgebühren auf

Eskay Creek für 27 Millionen C$ ab

Nur 14 Tage später kündigte Skeena die Unterzeichnung der Eskay Creek Prozess-Charta an!

Skeena kündigt Unterzeichnung der Eskay Creek Prozess-Charta an

Die Prozesscharta ist eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Skeena, der Zentralregierung der Tahltan und der Regierung von BC. In diesem Dokument wird ein Arbeitsplan für die Zusammenarbeit aller Parteien im Hinblick auf eine effiziente Umweltverträglichkeitsprüfung und ein effizientes Genehmigungsverfahren für Eskay Creek festgelegt. Die in der Prozesscharta festgelegten Zieltermine sehen vor, dass das EA-Zertifikat im zweiten Halbjahr 2024 und die endgültigen Genehmigungen im ersten Halbjahr 2025 erteilt werden. Diese Termine stimmen mit dem voraussichtlichen Zeitplan für die Erschließung des Projekts überein.

Connor Pritty, TCG Lands Direktor, kommentierte:

"Die TCG hat kürzlich die Prozess-Charta für Eskay Creek fertiggestellt. Dieses Dokument konzentriert sich auf die Details der regulatorischen Prozesse im Zusammenhang mit dem Projekt. Es ist ein Beispiel dafür, wie Skeena kontinuierlich mit der Tahltan Nation zusammenarbeitet, um neu zu definieren, wie Projektgenehmigungsverfahren in unserem Territorium durchgeführt werden. Wir arbeiten gemeinsam daran, das Wissen der Tahltan, die Prozessanforderungen und die Entscheidungsfindung speziell für Eskay Creek effektiv zu integrieren. Die Landabteilung der TCG freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team von Skeena."

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Der positive Newsflow zog sich durch den ganzen Januar und das Unternehmen gab Ende Januar noch eine neue Personalie bekannt:

Skeena kündigt neuen Vizepräsidenten an

Scott Fulton als neuen Vize Präsident of Construction & Engineering des Unternehmens begrüßen zu dürfen.

Scott Fulton verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Minenerschließung und war zuletzt VP of Project Development bei NorZinc in der Zink-, Blei- und Silbermine Prairie Creek in den kanadischen Nordwestterritorien. Vor seiner Tätigkeit bei NorZinc arbeitete Scott Fulton für die Beratungsunternehmen Wood, Hatch und Hemmera.

Randy Reichert, Präsident & CEO des Unternehmens, kommentierte die Personalie wie folgt:

"Wir freuen uns, dass Scott dem Skeena-Team beitritt. Seine nachgewiesene Erfahrung und sein Fachwissen werden entscheidend sein, wenn wir das Projekt Eskay Creek durch das Engineering und den Bau weiter vorantreiben."

In der gleichen Pressemitteilung gab Skeena bekannt, dass Freda Campbell, die Direktorin für Gemeindebeziehungen bei Skeena, von Women in Mining Canada mit dem Indigenous Trailblazer Award 2023 ausgezeichnet wurde.

Justin Himmelright, SVP of External Affairs & Sustainability des Unternehmens, kommentierte wie folgt:

"Wir freuen uns sehr, dass Freda für ihren bedeutenden Beitrag, den sie im Laufe ihrer Karriere für die Gemeinden und unsere Branche geleistet hat, ausgezeichnet wird. Fredas Arbeit in der Aus- und Weiterbildung indigener Menschen im Bergbau hat in den letzten 25 Jahren für viele Menschen positive Ergebnisse gebracht. Sie ist wirklich eine Vorreiterin in unserer Branche und hat diese Auszeichnung sehr verdient."

Fazit:

Den nächsten Kurssprung wird die Aktie machen, wenn Skeena Resources die endgültige Machbarkeitsstudie veröffentlicht!

Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) wird im zweiten Halbjahr 2023 seine aktualisierte Machbarkeitsstudie Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek veröffentlichen.

Die Zahlen au der Vormachbarkeitsstudie waren schon sehr beindruckend:

Bei 1.550 $ pro Unze Gold und 22 $ pro Unze Silber und unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 5 % hat das Projekt einen Nettogegenwartswert ("NPV") von 1,4 Milliarden CAD (1,1 Milliarden $) und eine interne Rendite nach Steuern liegt bei 56 %.

Insgesamt wird Eskay Creek voraussichtlich durchschnittlich 352.000 Unzen Goldäquivalent über eine Minenlebensdauer von 10 Jahren produzieren. Die All-in Sustaining Costs (AISC) über die Lebensdauer der Mine auf Nebenproduktbasis werden auf 548 $ pro Unze Goldäquivalent prognostiziert, was bedeutet, dass Eskay Creek zu einer der kostengünstigsten Goldminen der Welt werden könnte .

Dem Nettogegenwartswert, des Eskay Creek Projektes, von 1,4 Milliarden CAD steht derzeit eine Marktkapitalisierung von nur 544 Millionen CAD gegenüber!

Angesichts dieser erheblichen Unterbewertung ist Skeena Resources für uns ein potenzielles Übernahmeziel!

Spekulative Grüße

aus der Mining Investor Redaktion

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA83056P7157