Taipei (ots/PRNewswire) -Inventec, ein weltweit führender Innovator in den Bereichen Cloud-Computing, drahtlose Kommunikation, intelligente Geräte und IoT, gab heute seine neuesten branchenführenden 5G-Konnektivitätslösungen bekannt, die auf Azure Private 5G Core von Microsoft und Intels 5G-optimierten CPUs für private 5G-Netzwerke basieren. Die Lösungen von Inventec sind ab sofort auf dem Azure Marketplace verfügbar: 5G Private Network Solution (https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/inventeccorp1645697962291.5g_e2e?tab=overview) und 5G Enabled Digital Twins (https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/inventeccorp1645697962291.offer_dt?tab=Overview&exp=ubp8).Mit Azure Private 5G Core können Unternehmen schnell private 5G-Netzwerke am Unternehmensrand einrichten und verwalten. Inventec hat zunächst ein privates Azure-5G-Core-Netzwerk in seiner Fabrik in Taoyuan bereitgestellt, um zu testen, wie einfach, skalierbar und sicher diese Bereitstellung war, um eine herkömmliche Produktionslinie in eine 5G-fähige intelligente Fabrik umzuwandeln, und hat festgestellt, dass diese Umwandlung zu einem enormen ROI führte. Gemeinsam mit Microsoft und Intel hat Inventec sein 5G Next Lab in Taiwan eingerichtet und nun erstmals öffentlich präsentiert. Der Zweck des 5G Next Lab ist es, einen Arbeitsbereich für Inventecs Ökosystempartner bereitzustellen, um gemeinsam an umfassenden Industrielösungen zu arbeiten und einen Vorführraum zu bieten, um diese Lösungen, die alle auf Azure Private 5G Core basieren, zu zeigen und zu erklären.Das erste Vorführprojekt des 5G Next Lab ist die Zusammenarbeit zwischen Inventec und Microsoft zur Entwicklung von umfassenden Lösungen für intelligente Fabriken. Die Lösungen integrieren Inventecs Lösungen für das 5G Private Network, NEXCOMs erstklassige grenzüberschreitende Integrationssysteme und -lösungen in AIoT (AI + IoT) Industrie 4.0 und Microsoft HoloLens zum Aufbau intelligenter Fabriken. Diese integrierte Lösung wurde zuerst von NEXCOM in seiner eigenen HwaYa-Fabrik eingesetzt und wird nun auch anderen Herstellern angeboten, die davon profitieren können, unter anderem von der problemlosen Überprüfung und Implementierung, der schnellen Produktionseinführung und den reduzierten Gesamtbetriebskosten."Wir sind stolz darauf, seit zehn Jahren Mitglied des umfangreichen Partner-Ökosystems von Microsoft zu sein. Unsere bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit Microsoft reicht von Laptops und Servern im IT-Bereich bis zu 5G im CT-Bereich. Angesichts der globalen Einführung des Azure Private 5G Core von Microsoft freut sich Inventec darauf, neue Kunden zu gewinnen, die von den Vorteilen innovativer 5G-Konnektivität am Unternehmensrand profitieren können", so Sam Yeh, Executive VP des Inventec Strategy Center. "Wir bei Inventec sind der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit starken Partnern wie Microsoft uns am besten in die Lage versetzt, neue erstklassige 5G-Konnektivitätslösungen und intelligente Fertigungslösungen zu entwickeln. Wir schätzen unsere enge Zusammenarbeit sehr, die uns nicht nur bei der Bereitstellung innovativer Cloud- und Konnektivitätstechnologien, sondern auch bei der Unterstützung unseres Go-to-Market-Momentums einen unvergleichlichen Mehrwert bietet.""Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Inventec das 5G Next Lab zu betreiben und die nächste Generation von 5G-, IoT- und KI-Lösungen zu erforschen, die das Potenzial haben, neue und innovative Dienste für Unternehmen auf der ganzen Welt freizusetzen, um ihre Transformation in Richtung Industrie 4.0 zu beschleunigen", sagte Shriraj Gaglani, VP Product Management von Microsoft.Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.5g.inventec.com/