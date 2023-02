FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0540 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0570 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften die Marktteilnehmer auf neue Stimmungsdaten aus der Eurozone sowie Geld- und Kreditdaten der EZB achten. In den USA geben die Aufträge für langlebige Güter einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen. Außerdem werden Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet./bgf/mis