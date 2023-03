Hannover (www.anleihencheck.de) - An der Zinsfront zeichnet sich keine Entspannung ab, so die Analysten der Nord LB.Bundesbank-Präsident Nagel schließe angesichts des anhaltend kräftigen Inflationsdrucks weitere deutliche Zinserhöhungen im Euroraum nach März nicht aus. Es scheine sich abzuzeichnen, dass die Kerninflation, in der unter anderem die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert bleiben würden, über den März hinaus auf einem sehr hohen Niveau verharren und nur langsam zurückgehen würden, habe Nagel auf dem G20-Treffen gesagt. ...

