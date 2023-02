Starke Schwankungen an den Märkten bleiben wohl erhalten. Diversifikation außerhalb von Aktien und Bonds könnte den Unterschied ausmachen. Von Daniel Knoblach* Die Märkte werden in den kommenden Monaten auf die Notenbanken schauen müssen, auf die Inflation und auf die Weltkonjunktur. Noch ist nicht ausgemacht, dass eine Rezession vermieden werden kann. Starke Schwankungen an den Märkten sind vorprogrammiert. ...

