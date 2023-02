Mainz (ots) -Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine steht auch die Bundeswehr im Fokus der Aufmerksamkeit. Davor prägten oft Distanz oder Desinteresse das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Armee. Erstmals unter dem neuen Label "Terra X History" nimmt die ZDF-Geschichtsreihe am Sonntag, 5. März 2023, 23.40 Uhr, die besondere Beziehung unter die Lupe: "Wir Deutschen und die Bundeswehr". In der ZDFmediathek ist der Film von Alexander Berkel und Sonja von Behrens schon am Freitag, 3. März 2023, 23.40 Uhr, verfügbar.1955, zehn Jahre nach der totalen Niederlage des Deutschen Reichs, wurde die Bundeswehr gegründet und lieferte immer wieder Stoff für Diskussionen. Der Film erzählt anhand von Archivmaterial in der Zeitspanne von 1955 bis 2022 vom wechselvollen Verhältnis zwischen Politik, Gesellschaft und Armee. Militärfachleute kommen genauso zu Wort wie Historiker, Sozialwissenschaftler und Sicherheitspolitikexperten.Bis 1989 galt Westdeutschland als Frontstaat des Kalten Krieges. Die Bundeswehr war akzeptiert, auch wenn friedensbewegte Bürgerinnen und Bürger gegen Militär und Rüstung protestierten. Nach der Wiedervereinigung schrumpfte die Armee, die Frage der Landesverteidigung erschien kaum noch relevant.Zeitenwende und Ukrainekrieg ändern das Ansehen der BundeswehrZur Lage nach 1989 sagt Dr. Ulrike Franke, European Council on Foreign Relations: "Wir waren der Meinung, Kriege, militärische Auseinandersetzung, das ist alles ein Ding der Vergangenheit, das ist alles vorbei. Und jetzt geht es nur noch um wirtschaftliche Beziehungen und diplomatische Beziehungen. Und wir haben ein bisschen vergessen, dass das Militär weiterhin eine Rolle hat, dass es weiterhin militärische Konflikte geben kann."Mit dem Ukrainekrieg und der sogenannten "Zeitenwende" des Jahres 2022 ändert sich der Blick auf die Verteidigungspolitik fundamental: Die Bundeswehr soll viel Geld bekommen, um Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte wettzumachen. Hans-Lothar Domröse, General a. D., meint zum Wehretat der vergangenen Jahre: "Was wir bis jetzt hatten, (...), da sind wir mehr eine Trachtengruppe, aber keine schlagende Armee."Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terraxhistory?) (nach Login) zur Sendung oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Pressemeldung "ZDF-History wird zu Terra X History" (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/geschichtsreihe-zdf-history-wird-zu-terra-x-history)- den Film als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/terra-x-history-wir-deutschen-und-die-bundeswehr) (nach Login)In der ZDFmediathek finden Sie "Terra X History" spätestens abFreitag, 3. März 2023, 23.40 Uhr.Hier finden Sie "ZDF-History" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5450693