Honor hat zum MWC 2023 zwei neue Topmodelle für Europa angekündigt: Das Magic VS ist eine Antwort auf Samsungs Foldable-Dominanz, das Smartphone Magic 5 Pro soll in Sachen Kamera überzeugen. Die ehemals zu Huawei gehörende Marke Honor ist seit 2020 ein eigenständiges Unternehmen und seit 2021 mit eigenen Geräten in Europa aktiv. Im letzten Jahr zeigte der Hersteller im Zuge des MWC 2022 die Magic-4-Reihe, nun legt Honor mit dem Magic 5 Pro und dem 2022 für China angekündigten Foldable Magic VS zur MWC 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...