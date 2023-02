MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Leopard-Lieferungen an die Ukraine:

"Olaf Scholz hat Leopard-Lieferungen an die Ukraine stets in nötiger Nato-Kooperation mit den USA gefordert. Und es als Erfolg gefeiert, dass Leoparden ebenso in Marsch gesetzt werden sollen wie amerikanische Abrams-Panzer. Hat Joe Biden wegen deutscher Intervention gehandelt? Eher aus taktischem Kalkül. Der US-Präsident kann sich die Zusage leisten - die Panzer werden sowieso erst zum Jahresende in der Ukraine sein. Bis dahin könnte der Krieg vielleicht zu Ende sein. Biden müsste nicht eine weitere rote Linie gegenüber Moskau verletzen, was ihm die Republikaner im Wahlkampf 2024 um die Ohren hauen könnten. Scholz dagegen sitzt tief in der Panzer-Falle: Erst haben ihn die Partner als Bremser diffamiert, dann eigene Versprechen kassiert. Berlin hat nun zu tun, zwei zugesagte Bataillone aufzustellen. Ein gefundenes Fressen für russische Propaganda: Es sind wieder Deutschlands Panzer, die in die Ukraine rollen."